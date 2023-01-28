У Києво-Могилянській академії заборонили використання російської мови

Нову норму прописали у Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу", – написав Зубко.

Правила затвердили 27 січня на 40 сесії Академічної конференції університету.

"Оновлені Правила внутрішнього розпорядку були прийняті одноголосно Академічною конференцією, тобто Загальними зборами колективу. Це означає, що за них також проголосували студенти", – додав президент НаУКМА Сергій Квіт.

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