У Київ повертається посольство Японії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що посольство Японії незабаром відновить свою роботу у Києві
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у telegram-каналі.
Японський колега Шмигаля Кісіда Фуміо розповів українському прем'єру про це у Нью-Йорку.
"Під час зустрічі пан Фуміо повідомив, що посольство Японії повертається до Києва та повною мірою відновить роботу. Він запевнив, що його країна й надалі буде потужним адвокатом України на рівні G7 та в ООН", - пише Денис Шмигаль.
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