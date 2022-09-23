Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у telegram-каналі.

Японський колега Шмигаля Кісіда Фуміо розповів українському прем'єру про це у Нью-Йорку.

"Під час зустрічі пан Фуміо повідомив, що посольство Японії повертається до Києва та повною мірою відновить роботу. Він запевнив, що його країна й надалі буде потужним адвокатом України на рівні G7 та в ООН", - пише Денис Шмигаль.

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