Про це у твітер написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що разом з міністром з ФРН прибув і перший танк Leopard 2, правда поки у зменшеному вигляді.

"До Києва прибув "перший" Leopard 2. Їх буде більше. Дякую Олафу Шольцу, моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!", - зазначив Олексій Резніков.