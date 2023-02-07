У Київ з першим візитом прибув новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Сьогодні, 7 лютого, в Україну з першим візитом прибув новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Про це у твітер написав міністр оборони України Олексій Резніков.
Він зазначив, що разом з міністром з ФРН прибув і перший танк Leopard 2, правда поки у зменшеному вигляді.
"До Києва прибув "перший" Leopard 2. Їх буде більше. Дякую Олафу Шольцу, моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!", - зазначив Олексій Резніков.
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