У Київській області горять ліса в Іванківському районі та Чорнобильській зоні, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм.

"Друзі! Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка", - написав він.Киян закликають, якщо буде задимленість у місті, не панікувати, а зачиняти вікна в помешканнях та без потреби не перебувати на вулиці.