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У Київській області горять ліса в Іванківському районі та Чорнобильській зоні, - Кличко
У Київській області пожежі - горить близько 1 га лісу в Іванківському районі та ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм."Друзі! Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка", - написав він.
Киян закликають, якщо буде задимленість у місті, не панікувати, а зачиняти вікна в помешканнях та без потреби не перебувати на вулиці.
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