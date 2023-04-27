У Киргизстані заборонили діяльність "Радіо Свобода"
У четвер, 27 квітня, суддя Ленінського районного суду Бішкека задовольнила позов мінкультури Киргизстану про заборону діяльності "Радіо Свобода" на території країни
Про це пише киргизька служба "Радіо Свобода" - "Азаттик Медіа".
Зазначається, що представники "Азаттик Медіа" планують оскаржити вердикт у вищій інстанції, за законом вони мають на це 30 днів.
Адвокат ЗМІ Тимур Султанов зазначив, що це показник відсутності свободи слова у Киргизстані.
"Під час дебатів сторін ми навели докази, передбачені законодавством та Конституцією. На жаль, суд нас не почув. Як я сказав під час дебатів сторін, рішення суду мало показати, чи є у громадян право отримувати та поширювати достовірну інформацію чи це право просто номінально прописано в Конституції. Сьогоднішнє рішення дало відповіді на ці питання", - пояснив адвокат.
Довідково. Мінкультури Кигизстану подало у суд на видання через матеріал телепередачі "Сьогодні. Азія" про конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні та звинуватило ЗМІ у тому, що воно не виконує вимоги закону "Про засоби масової інформації".
Сайти "Азатик Медіа" заблоковані рішенням мінкультури з 26 жовтня 2022 року. У відомстві пояснили, що цей захід діятиме доти, доки матеріал, через який прийнято рішення про блокування, не буде видалено.
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