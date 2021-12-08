У Китаї знайшли рештки гігантської панди, яка жила більше 100 тис. років тому

Про це повідомляє Xinhua.

Дослідники з Інституту гірських ресурсів Академії наук Гуйчжоу знайшли дві скам'янілості у печері Шуанхе.Технологія датування зубної емалі показала, що одна з них - дика гігантська панда, яка жила на Землі близько 102 тис. років тому, друга жила імовірно 49 тис. років тому.



Дослідження довели, що на той час панди уже були схожими на сучасних тварин цього виду, адже мали подібні фізіологічні умови. Науковці пояснили, що панди використовують великі пальці, щоб тримати бамбук і керувати ним під час їжі. Насправді ці великі пальці - це аномально збільшені кістки зап'ястя. Саме такі кістки виявили під час дослідження скам'янілості.



Ван Деюань, один із дослідників інституту, зазначив, що дуже рідко вдається знайти рештки панд у такому гарному стані, а такі відкриття допомагають краще зрозуміти еволюцію.



Печера Шуанхе була придатною для життя панд, тому там знайшли вже 30 скам'янілостей цього виду. Крім того, раніше там знаходили рештки шакалів, носорогів, чорних ведмедів, стегодонів, великих індійських цивет та інших тварин.



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