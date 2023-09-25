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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Кліщіївці взяли в полон ексмера російського міста

У Кліщіївці взяли в полон ексмера російського міста

25 вересня, 2023 понедiлок
17:12
Війна з Росією

Сили оборони поблизу Кліщіївки взяли у полон ексмера російського міста Чайковське Олексія Третьякова, який "прийшов воювати з НАТО"

Про це повідомляє ДПСУ.

"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український", - додали у прикордонній службі.

Російські ЗМІ повідомляють, що Третьяков потрапив на територію України у складі батальйону "Ахмат" 7 вересня.

Сам Третьяков повідомив, що до цього проходив тижневу підготовку у Лисичанську у складі 78 полку 42-ї мотострілецької дивізії. За його словами, потім його без розподілу направили у район Кліщіївки.

Довідково. Олексій Третьяков був мером Чайковського, що у Пермському краю, з 2014 по 2019 рік, пізніше входив там же до складу міськради. У вересні 2023 року підписав контракт з міноборони РФ.

Донеччина
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