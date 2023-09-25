У Кліщіївці взяли в полон ексмера російського міста
Сили оборони поблизу Кліщіївки взяли у полон ексмера російського міста Чайковське Олексія Третьякова, який "прийшов воювати з НАТО"
Про це повідомляє ДПСУ.
"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український", - додали у прикордонній службі.
Російські ЗМІ повідомляють, що Третьяков потрапив на територію України у складі батальйону "Ахмат" 7 вересня.
Сам Третьяков повідомив, що до цього проходив тижневу підготовку у Лисичанську у складі 78 полку 42-ї мотострілецької дивізії. За його словами, потім його без розподілу направили у район Кліщіївки.
Довідково. Олексій Третьяков був мером Чайковського, що у Пермському краю, з 2014 по 2019 рік, пізніше входив там же до складу міськради. У вересні 2023 року підписав контракт з міноборони РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.35Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе