У Кліщіївці взяли в полон ексмера російського міста

Про це повідомляє ДПСУ.

"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український", - додали у прикордонній службі.

Російські ЗМІ повідомляють, що Третьяков потрапив на територію України у складі батальйону "Ахмат" 7 вересня.

Сам Третьяков повідомив, що до цього проходив тижневу підготовку у Лисичанську у складі 78 полку 42-ї мотострілецької дивізії. За його словами, потім його без розподілу направили у район Кліщіївки.

Довідково. Олексій Третьяков був мером Чайковського, що у Пермському краю, з 2014 по 2019 рік, пізніше входив там же до складу міськради. У вересні 2023 року підписав контракт з міноборони РФ.