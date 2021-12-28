У КМДА спростували оголошення про те, що в Києві 29 грудня вмикатимуть сирени
Начальниця відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Катерина Баранова повідомила, що перевірки територіальної системи оповіщення населення в Києві 29 грудня не буде, хоча про це і з'являлись попередження
Про це Баранова сказала у коментарі Суспільному.
Увімкнути сирени планували у середу, 29 грудня, з 12:00 до 13:00, однак цю дату так і не затвердили в КМДА.
"Деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату", - пояснила Баранова.
Саме тому, за її словами, в деяких під'їздах з'явилися відповідні оголошення.
Баранова підкреслила, що про точну дату проведення перевірки сирен КМДА сповістить на офіційних ресурсах, а також звернеться з листом до телеканалів.
- Нагадаємо, у КМДА повідомили, що опрацьовують план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен. Точну дату перевірки пообіцяли назвати згодом.
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