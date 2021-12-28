У КМДА спростували оголошення про те, що в Києві 29 грудня вмикатимуть сирени

Про це Баранова сказала у коментарі Суспільному.

Увімкнути сирени планували у середу, 29 грудня, з 12:00 до 13:00, однак цю дату так і не затвердили в КМДА.

"Деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату", - пояснила Баранова.

Саме тому, за її словами, в деяких під'їздах з'явилися відповідні оголошення.





Баранова підкреслила, що про точну дату проведення перевірки сирен КМДА сповістить на офіційних ресурсах, а також звернеться з листом до телеканалів.

