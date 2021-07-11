У компанії Nord Stream 2 заявили, що добудують "Північний потік-2" у серпні

Про це заявив виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, повідомляє Handelsblatt.

За його словами, будівництво газогону мають намір завершити в серпні.

"Ми вважаємо, що будівельні роботи будуть завершені наприкінці серпня. Зараз вже споруджено 98% газопроводу", - сказав Варніг.

Він додав, що "Північний потік-2" може бути запущений в експлуатацію вже наприкінці 2021 року.