У компанії Nord Stream 2 заявили, що добудують "Північний потік-2" у серпні
У компанії Nord Stream 2, яка займається будівництвом газопроводу "Північний потік-2", заявили, що його добудують у серпні 2021 року
Про це заявив виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, повідомляє Handelsblatt.
За його словами, будівництво газогону мають намір завершити в серпні.
"Ми вважаємо, що будівельні роботи будуть завершені наприкінці серпня. Зараз вже споруджено 98% газопроводу", - сказав Варніг.
Він додав, що "Північний потік-2" може бути запущений в експлуатацію вже наприкінці 2021 року.
- Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
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