У компанії Tesla заявили про рекордний прибуток у $5,5 млрд за рік

Про це повідомляє BBC.



Як відоио, продажі компанії за підсумками 2021 року зросли на 71% до 53,8 млрд доларів, у той час як компанія поставила клієнтам понад 936 тис. електричних автомобілів.



Гендиректор Ілон Маск заявив, що 2021 рік став "проривним для Tesla і для електромобілів загалом".



"Нам вдалося минулого року збільшити обсяги майже на 90%", — сказав він.



Очільник компанії уточнив, що цього року очікується зростання на рівні, "вищому за 50%".



Нині виробники автомобілів у всьому світі борються з дефіцитом мікрочипів, а також з іншими проблемами виробництва.



Зазначається, що Tesla використовує менш дефіцитні мікросхеми і швидко переписує програмне забезпечення, тоді як конкуренти сповільнюють виробництво.



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