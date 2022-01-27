У компанії Tesla заявили про рекордний прибуток у $5,5 млрд за рік
Компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що її чистий прибуток за минулий рік склав рекордні $5,5 млрд
Про це повідомляє BBC.
Як відоио, продажі компанії за підсумками 2021 року зросли на 71% до 53,8 млрд доларів, у той час як компанія поставила клієнтам понад 936 тис. електричних автомобілів.
Гендиректор Ілон Маск заявив, що 2021 рік став "проривним для Tesla і для електромобілів загалом".
"Нам вдалося минулого року збільшити обсяги майже на 90%", — сказав він.
Очільник компанії уточнив, що цього року очікується зростання на рівні, "вищому за 50%".
Нині виробники автомобілів у всьому світі борються з дефіцитом мікрочипів, а також з іншими проблемами виробництва.
Зазначається, що Tesla використовує менш дефіцитні мікросхеми і швидко переписує програмне забезпечення, тоді як конкуренти сповільнюють виробництво.
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