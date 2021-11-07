У Комсомольську-на-Амурі вийшли на страйк китайські робітники "Роснєфті"

Про це із посиланням на місцеві медіа повідомляє Еспресо.TV.



За даними агенції "Амур Прес", робітники не вигукували гасел, тож поліція не намагалася зупинити ходу, супроводжуючи групу на службових автомобілях.



Readovka пише, що ходу влаштували китайські робітники "Роснафти".



Страйкарі, за даними видання, скаржаться, що четвертий місяць не отримують зарплати. Перший страйк вони провели ще на початку жовтня - тоді НПЗ заявив, що усі зобов'язання з оплати праці виконає. Тепер робітники вимагають повернути їм паспорти та відправити їх на батьківщину до Китаю.



На самому заводі стверджують, що громадян Китаю не допускають до роботи через "низку кваліфікацію та виявлені раніше порушення якості виконуваних робіт".



При цьому в компанії запевнили, що робітники отримують мінімальний оклад та добові.



Повернути ж їх до Китаю зараз неможливо через пандемію коронавірусу.





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