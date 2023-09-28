У Кончі-Заспі зафіксували спалах африканської чуми свиней
У Голосіївському районі Києва на території КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" зафіксували спалах африканської чуми свиней. Там ввели карантин
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА встановила карантин у частині Голосіївського району столиці
"Епізоотичним вогнищем африканської чумки свиней визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа". Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту", - йдеться у повідомленні.
У зоні захисту заборонено:
- торгівлю на ринках свинями, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;
- проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати);
Крім того, у приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитись подвірні обходи.
- Нагадаємо, що взимку на Буковині управління Держпродспоживслужби також виявило випадки африканської чуми.
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