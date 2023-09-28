У Кончі-Заспі зафіксували спалах африканської чуми свиней

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА встановила карантин у частині Голосіївського району столиці

"Епізоотичним вогнищем африканської чумки свиней визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа". Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту", - йдеться у повідомленні.

У зоні захисту заборонено:

торгівлю на ринках свинями, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;

проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати);

Крім того, у приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитись подвірні обходи.