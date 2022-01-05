У Конго прокинувся один із найбільших вулканів світу Ньїрагонго
У Африці один із найбільш активних вулканів світу Ньїрагонго, розташований на сході Демократичної Республіки Конго, почав вивергати хмари диму і вулканічний попіл
Про це повідомляє BBC.
"Один з найактивніших вулканів у світі - гора Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго - викидає в небо величезні хмари чорного диму та вулканічного попелу", - йдеться у повідомленні.
Кратер гори заповнений гарячою лавою, а геологи помітили збільшення сейсмічної активності.
Директор обсерваторії міста Гоми Селестін Касерека стверджує, що Ньїрагонго навряд чи буде вивергатися знову. Жителям міста порадили зберігати спокій.
У травні 2021 року виверження вулкану призвело до смерті 32 осіб і змусило тисячі людей покинути свої домівки.
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