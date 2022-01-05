У Конго прокинувся один із найбільших вулканів світу Ньїрагонго

Про це повідомляє BBC.



"Один з найактивніших вулканів у світі - гора Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго - викидає в небо величезні хмари чорного диму та вулканічного попелу", - йдеться у повідомленні.



Кратер гори заповнений гарячою лавою, а геологи помітили збільшення сейсмічної активності.



Директор обсерваторії міста Гоми Селестін Касерека стверджує, що Ньїрагонго навряд чи буде вивергатися знову. Жителям міста порадили зберігати спокій.



У травні 2021 року виверження вулкану призвело до смерті 32 осіб і змусило тисячі людей покинути свої домівки.



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