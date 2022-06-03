У Конотопі заборонили публічно слухати російськомовну музику

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін у Facebook.

"Від сьогодні, рішенням виконкому Конотопської міськради, заборонено трансляцію і публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", - написав Семеніхін.

Тепер такий контент в громадському транспорті, в магазині, на ринку, кафе, ресторані та інших публічних місцях у Конотопі заборонений.