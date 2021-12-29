У Косові прогримів вибух у лікарні, загинули щонайменше двоє пацієнтів
У вівторок, 28 грудня, в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні прогримів вибух
Про це повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ.
"У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей", - йдеться у повідомленні.
Управління ДСНС в Івано-Франківській області зазначає, що інцидент стався о 21:22 у чотирьохповерховій будівлі міської лікарні на першому поверсі, а загиблі - пацієнти.
"До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів персоналом евакуйовано 12 хворих. О 21:42 пожежу локалізовано на площі 55 м кв., о 22:00 - ліквідовано", - додали в ДСНС.
Крім того, підрозділи ДСНС врятували трьох пацієнтів із сусідньої палати.
Водночас голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у своєму Faebook заявила, що внаслідок пожежі загинули троє людей, ще одна людина померла від COVID-19.
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