У Косові прогримів вибух у лікарні, загинули щонайменше двоє пацієнтів

Про це повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ.



"У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Управління ДСНС в Івано-Франківській області зазначає, що інцидент стався о 21:22 у чотирьохповерховій будівлі міської лікарні на першому поверсі, а загиблі - пацієнти.



"До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів персоналом евакуйовано 12 хворих. О 21:42 пожежу локалізовано на площі 55 м кв., о 22:00 - ліквідовано", - додали в ДСНС.



Крім того, підрозділи ДСНС врятували трьох пацієнтів із сусідньої палати.



Водночас голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у своєму Faebook заявила, що внаслідок пожежі загинули троє людей, ще одна людина померла від COVID-19.



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