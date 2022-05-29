У Краматорську окупанти пошкодили лінію електропередач: кілька міст знеструмлено
У Краматорську на Донеччині росіяни обстріляли високовольтну лінію електропередач і знеструмили його разом із сусідніми містами
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у фейсбуці.
"Внаслідок бойових дій перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ та всі сусідні міста без світла", - зазначив він.
Зараз тривають ремонтні роботи, але є складнощі, тому що напрямок небезпечний.
- 28 травня на Донеччині окупанти зруйнували 25 об'єктів у 8 містах і селах, є загиблі й поранені цивільні.
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