Про це повідомила Нацполіція у фейбуці.

"Росіяни вдарили по області ракетами, "ураганами", танками та важкою артилерією - є загиблі та поранені. За добу окупанти обстріляли вісім населених пунктів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів - житлові будинки та коксохімічний завод. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів Росії.

Під обстріл потрапили Миколаївка, Бахмут, Авдіївка,Торецьк, Мар’їнка, Райгородок, Новоекономічне, Тоненьке. Серед цивільних є загиблі та поранені.

Зараз на місцях обстрілів працюють поліцейські. Відкрито провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами - ворог розстрілює цивільні авто. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101", - наголосили в Нацполіції.

Також правоохоронці закликали бути обережними, адже в окупованих населених пунктах окупанти займаються мародерством і крадуть авто. Також загарбники поширюють фейки, тож поліція просить довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Станом на 28 травня на Донеччині тривали бої за Лиман.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb