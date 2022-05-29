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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли Донеччину: за добу зруйновано 24 будинки й завод, є вбиті та поранені цивільні

29 травня, 2022 неділя
11:26
війна з Росією

На Донеччині 28 травня окупанти зруйнували 25 об'єктів у 8 містах і селах, є загиблі й поранені цивільні

Про це повідомила Нацполіція у фейбуці.

"Росіяни вдарили по області ракетами, "ураганами", танками та важкою артилерією - є загиблі та поранені. За добу окупанти обстріляли вісім населених пунктів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів - житлові будинки та коксохімічний завод. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів Росії.

Під обстріл потрапили Миколаївка, Бахмут, Авдіївка,Торецьк, Мар’їнка, Райгородок, Новоекономічне, Тоненьке. Серед цивільних є загиблі та поранені.

Зараз на місцях обстрілів працюють поліцейські. Відкрито провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами - ворог розстрілює цивільні авто. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101", - наголосили в Нацполіції.

Також правоохоронці закликали бути обережними, адже в окупованих населених пунктах окупанти займаються мародерством і крадуть авто. Також загарбники поширюють фейки, тож поліція просить довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

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