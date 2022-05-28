Бої за Лиман на Донеччині тривають, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що місто Лиман Донецької області не захоплене російською армією
Про це вона заявила у ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
"Однозначно можна сказати, що ситуація справді непроста. Противник сильний, але і ЗСУ теж сильні, тому відбуваються запеклі бої", - зазначила Маляр.
Крім того, замміністра утрималася від оцінки важливості захоплення міста для російських сил.
"Може бути певна вигідна географічна позиція або вигідний залізничний вузол у випадку Лимана, але потрібно ще розуміти, що мають бути шляхи доставки провіанту, паливно-мастильних матеріалів, налагоджена логістика, відповідний морально-психологічний стан російського війська, з яким зараз проблеми", - підсумувала вона.
- У розвідці Великої Британії вважають, що в разі встановлення повного контролю над містом Лиман на Донеччині росіяни отримають стратегічну перевагу у наступній фазі битви за Донбас.
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