Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначають, що 27 травня російські війська захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області, яке стратегічно важливе, оскільки є місцем розташування великого залізничного вузла та забезпечує доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через річку Сіверський Донець.

Розвідники прогнозують, що найближчими днями російські підрозділи в цьому районі зроблять пріоритет на форсуванні річки. Основні зусилля Росії залишаються за 40 км на схід, навколо Сєвєродонецька. Проте плацдарм біля Лимана надасть Росії перевагу в потенційній наступній фазі наступу на Донбасі, коли вона намагатиметься просунутися на ключові українські міста глибше в Донецькій області - Слов’янськ та Краматорськ.

"Якби Росії все-таки вдалося заволодіти цими територіями, Кремль, швидше за все, розцінив би це як суттєве політичне досягнення і подав би російському населенню це, як виправдання вторгнення. Проте, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону на Донбасі та завдавати росіянам великих врат", - констатували у британській розвідці.

27 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти ведуть активний наступ на Донбасі та намагаються закріпитись у Лимані.

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