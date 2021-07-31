У Краматорську прапор України піднімуть на флагштоці заввишки 80 м

Про це повідомив керівник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає Еспресо.TV.



"Найбільший флагшток області заввишки 80 метрів будуємо в Краматорську", - зазначає посадовець



На ньому майорітиме наш національний прапор розміром 16 на 24 метри.





"Флагшток обладнаний спеціальними вогнями, які будуть запалюватися вночі. На ньому буде піднято прапор довжиною 16 метрів і шириною 24 метри", - розповідає представник підрядника Юрій Козинський.Конструкція важить 48 тонн і складається з 8 секцій. Майданчик під нею укріплена 245 кубами бетону."Геологи спочатку рекомендували поставити флагшток на палях, але потім дали висновок, що потрібно поставити анкерну кошик. Тобто встановити на забетонований підставку", - додає Козинський.