У Краматорську прапор України піднімуть на флагштоці заввишки 80 м
В місті Краматорськ Донецької області споруджують флагшток висотою 80 метрів
Про це повідомив керівник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає Еспресо.TV.
"Найбільший флагшток області заввишки 80 метрів будуємо в Краматорську", - зазначає посадовець
На ньому майорітиме наш національний прапор розміром 16 на 24 метри.
"Флагшток обладнаний спеціальними вогнями, які будуть запалюватися вночі. На ньому буде піднято прапор довжиною 16 метрів і шириною 24 метри", - розповідає представник підрядника Юрій Козинський.
Конструкція важить 48 тонн і складається з 8 секцій. Майданчик під нею укріплена 245 кубами бетону.
"Геологи спочатку рекомендували поставити флагшток на палях, але потім дали висновок, що потрібно поставити анкерну кошик. Тобто встановити на забетонований підставку", - додає Козинський.
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