Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У Краматорську прапор України піднімуть на флагштоці заввишки 80 м

У Краматорську прапор України піднімуть на флагштоці заввишки 80 м

31 липня, 2021 субота
22:11

В місті Краматорськ Донецької області споруджують флагшток висотою 80 метрів

Про це повідомив керівник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає Еспресо.TV.

"Найбільший флагшток області заввишки 80 метрів будуємо в Краматорську", - зазначає посадовець

На ньому майорітиме наш національний прапор розміром 16 на 24 метри.

 



"Флагшток обладнаний спеціальними вогнями, які будуть запалюватися вночі. На ньому буде піднято прапор довжиною 16 метрів і шириною 24 метри", - розповідає представник підрядника Юрій Козинський.

Конструкція важить 48 тонн і складається з 8 секцій. Майданчик під нею укріплена 245 кубами бетону.

"Геологи спочатку рекомендували поставити флагшток на палях, але потім дали висновок, що потрібно поставити анкерну кошик. Тобто встановити на забетонований підставку", - додає Козинський.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
Тимофій Милованов та Олександр Данилюк
31 липня, 2021 субота
Данилюк вдарив Милованова на власному дні народження. ФОТО
31 липня, 2021 субота
Новий головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав свої пріоритети на цій посаді
Байден і Тихановська
Автор Віталій Портников
29 липня, 2021 четвер
Віталій Портников: Зустріч Байдена із Тихановською - сигнал Москві і Києву
Київ
+30
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.73
    Купівля 26.73
    Продаж 26.98
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
31 липня
23:13
Зеленському нагадали, що замовників замаху на Катю Гандзюк досі не покарано
22:59
Україна не розглядає варіант закупівлі газу в Росії, - Юрій Вітренко
22:51
Ексклюзив
Volkswagen Golf на євробляхах збив людину з велосипедом на "зебрі" у Києві
22:34
Рівно три роки тому облили кислотою Катерину Гандзюк
21:50
Онучка Лукашенка вийшла заміж
21:23
За знущання над кошеням житель Лубен отримав півроку арешту
21:00
Переходити на новий календар треба разом із православними братами, - очільник УГКЦ Святослав
20:37
"Во імя Росії-матушкі і Владіміра Путіна". На столичній Оболоні хлопець з Мар'їнки стріляв з пістолета по "хо*лам"
20:22
У Кропивницькому пункти вакцинації облаштували в автобусах
20:00
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
19:57
В українському Причорномор'ї збудують найбільшу в Європі ферму з вирощування креветок
19:38
Як підтвердити походження коштів для купівлі земельної ділянки. Що перевірятиме нотаріус
19:23
Френсіс Фукуяма: Тихановська - пані президент, Лукашенку - треба піти
19:00
Інфографіка
Михайло Романчук
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 1 серпня
18:20
У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару. Є відео
18:00
голодомор
Віряни з Прикарпаття пожертвували 0,5 млн гривень на експозицію Музею Голодомору
17:56
В Росії впав винищувач
17:30
"Рівне - Березне": маршрутник узяв в заставу телефон жінки і вимагав "своїх" 40 грн
17:08
Новий головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав свої пріоритети на цій посаді
16:45
Росгеологія ще не впевнена, що з-під Азовського моря можна видобувати прісну воду для Криму
16:20
На Миколаївщині розшукують 5-річну Каміллу Глинчак
16:02
Марсове поле
МЗС Росії надіслало Україні ноту через демонтаж зірки у Львові
16:00
Шеф Лукашенкового КДБ визнав факт хакерських атак на особисті дані чиновників
15:28
В Одесі спалахнула пожежа на ринку
15:07
Дональд Трамп
Трамп вимагав від генпрокурора визнати президентські вибори сфальсифікованими, - Мін'юст США
14:52
Микола Чаус
В СБУ заявили, що не викрадали колишнього суддю Чауса
14:39
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Світоліна у драматичному матчі виборола бронзу Ігор у Токіо
14:09
гроза
Синоптик Наталка Діденко попередила про грози у перший день серпня
13:50
Юрій Вітренко
Україна програла битву, а не війну проти "Північного потоку-2", - Вітренко
13:34
Інтерв’ю
Микола Береза
"Що хочете пишіть в серіалах, але якщо вони російською, я не можу їх  вважати українським продуктом", – актор Микола Береза
13:18
Туреччина пожежа
Ердоган оголосив 6 провінцій Туреччини зоною стихійного лиха
13:11
ДТП
На трасі Київ – Чоп перекинулася вантажівка: рух ускладнений
12:55
Новак Джокович
Олімпіада-2020: Джокович став співавтором найгучнішої сенсації Ігор у Токіо
12:20
ВООЗ
Новий штам "Дельта" нівелює досягнення у боротьбі з COVID-19, - ВООЗ
11:54
Ольга Саладуха
Токіо-2020: Олімпійська призерка зі "Слуги народу" оголосила про завершення кар'єри
11:30
Ексклюзив
У Києві Nissan протаранив Chevrolet та перекинувся на дах
11:18
шахтарі
Помер один з гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті на Донеччині
10:50
Василь Ломаченко
Ломаченко дізнався ім'я наступного суперника
10:42
пожежа у гуртожитку
В Івано-Франківську горів гуртожиток медуніверситету: евакуювали майже 90 студентів
10:34
шахтарі
На Донеччині стався вибух на шахті
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV