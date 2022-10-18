У Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії
На Донеччині в місті Краматорськ сталося аварійне відключення електропостачання
Про це повідомляє Краматорська міськрада.
"Енергетики повідомляють про аварійне відключення електропостачання. Фахівці працюють над пошуком та усуненням неполадок", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 14 жовтня Укрзалізниця відновила поїзди до Краматорська
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