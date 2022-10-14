Укрзалізниця відновила поїзди до Краматорська
Відсьогодні, 14 жовтня, Укрзалізниця відновила поїзди до Краматорська Донецької області
Про це інформує Укрзалізниця.
Щодня поїзд вирушатиме з Києва о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку - о 14:35 та прибуватиме о 21:13.
Потяг зупинятиметься на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.
"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер у разі потреби мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів нашої країни", - повідомляють у пресслужбі.
Також поступово відновлюють залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами. Зокрема нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюма.
Раніше Укрзалізниця відновила на Харківщині рух електропоїздів і рейкових автобусів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.49
- Актуальне
- Важливе