Про це інформує Укрзалізниця.

Щодня поїзд вирушатиме з Києва о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку - о 14:35 та прибуватиме о 21:13.

Потяг зупинятиметься на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер у разі потреби мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів нашої країни", - повідомляють у пресслужбі.

Також поступово відновлюють залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами. Зокрема нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюма.

Раніше Укрзалізниця відновила на Харківщині рух електропоїздів і рейкових автобусів.