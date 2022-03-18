У Краматорську внаслідок російського ракетного удару загинуло двоє людей, іще 26 зазнали поранень, - мер

Про це заявив мер міста Олександр Гончаренко.



Станом на 12:00 18 березня загинуло двоє людей, 26 отримали поранення.



"Зруйновано 1 адмінбудівлю - 100% уражень; зруйновано багатоквартирний житловий будинок - 90% уражень; зруйновано 2 житлові багатоквартирні будинки - 60-70% уражень; близько 40 житлових багатоквартирних будинків з різними ураженнями; понад 10 різних комерційних приміщень", - додав мер.



За його словами, розбір завалів триває.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb