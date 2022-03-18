У Краматорську внаслідок російського ракетного удару загинуло двоє людей, іще 26 зазнали поранень, - мер
У Краматорську через ракетний удар військ РФ загинуло двоє людей, 26 постраждало, пошкоджено близько 40 багатоквартирних будинків
Про це заявив мер міста Олександр Гончаренко.
Станом на 12:00 18 березня загинуло двоє людей, 26 отримали поранення.
"Зруйновано 1 адмінбудівлю - 100% уражень; зруйновано багатоквартирний житловий будинок - 90% уражень; зруйновано 2 житлові багатоквартирні будинки - 60-70% уражень; близько 40 житлових багатоквартирних будинків з різними ураженнями; понад 10 різних комерційних приміщень", - додав мер.
За його словами, розбір завалів триває.
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