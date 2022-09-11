Про це повідомила Краматорська міськрада в телеграмі.

"У Краматорську відсутнє електропостачання, енергетики працюють над з’ясуванням причин відключення електроенергії", - наголосили в дописі.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький написав у телеграмі, що по всій області впала напрруга в електромережі. Він порадив за змоги вимкнути електроприлади й побудову техніку, щоб вона не пошкодилася.

"Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні. Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктам енергозабезпечення в Україні", - попередив Дмитро Живицький.

Дергачівська міськрада на Харківщині також повідомила в телеграмі про повну відсутність світла в громаді через російські удари по критичній інфраструктурі.

"Будь ласка, зберігайте спокій. Харківобленерго вже працює над вирішенням цього питання!" - зазначили в заяві.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів у телеграмі, що окупанти завдали удару по інфраструктурі Харкова. Унаслідок цього в багатьох районах міста зникло світло. Також немає води, оскільки через обстріл не працюють насоси.

"Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема - у Харківській області. Прошу всіх дотримуватися спокою. Наші спеціалісти та комунальники вже працюють над усуненням тих ушкоджень, що місту завдав наш ворог. Агресор підлий, він із самого початку був націлений на знищення нас, як нації. Але ми переможемо. Доведено ЗСУ", - наголосив Ігор Терехов.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав у телеграмі, що в області відсутні світло й вода, однак енергетики вже працюють і незабаром проблеми вирішать.

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