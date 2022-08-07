У Кременчуці та Вінниці було чутно звуки вибухів, - мери
У Кременчуці та Вінниці було чутно звуки, схожі на вибухи
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у фейсбуці.
"Було чутно звук схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Зберігайте спокій. Очікуйте на офіційну уточнену інформацію", - пише Малецький.
Також повідомляється про звуки вибухів на Вінниччині.
"На Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи. Чекаємо офіційної інформації. На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігаємо спокій", - написав міський голова Вінниці Сергій Моргунов у телеграмі.
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