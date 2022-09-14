У Кремлі назвали проєкт гарантій безпеки для України загрозою для Росії
Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав новий проєкт гарантій безпеки для України загрозою для Росії
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Ніхто не приховує, що у цьому документі вони мають на увазі гарантії до моменту вступу України до НАТО. Тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни. І залишається, і навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка й зробила необхідним проведення "спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.
За його словами, новий проєкт гарантій безпеки не має стосунку до того, який обговорювався у березні 2022 року під час російсько-українських переговорів у Стамбулі.
"Там теж фігурували гарантії безпеки, хоча під зовсім іншим текстом. Який, до речі, був парафований. Але українська сторона відмовилася від своєї візи під цим текстом і цей процес вже завершено", - зазначив Пєсков.
Він наголосив, що реакція Москви на підписання нового проєкту гарантій безпеки буде негативною.
- 13 вересня в Офісі президента презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України.
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