Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ніхто не приховує, що у цьому документі вони мають на увазі гарантії до моменту вступу України до НАТО. Тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни. І залишається, і навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка й зробила необхідним проведення "спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.

За його словами, новий проєкт гарантій безпеки не має стосунку до того, який обговорювався у березні 2022 року під час російсько-українських переговорів у Стамбулі.

"Там теж фігурували гарантії безпеки, хоча під зовсім іншим текстом. Який, до речі, був парафований. Але українська сторона відмовилася від своєї візи під цим текстом і цей процес вже завершено", - зазначив Пєсков.

Він наголосив, що реакція Москви на підписання нового проєкту гарантій безпеки буде негативною.

13 вересня в Офісі президента презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України.

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