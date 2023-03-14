Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Кремлі вважають "президентські амбіції" Пригожина загрозою режиму Путіна, - ISW

У Кремлі вважають "президентські амбіції" Пригожина загрозою режиму Путіна, - ISW

14 березня, 2023 вiвторок
05:07
війна з Росією путін та пригожин

У Кремлі побоюються, що заяви про "президентські амбіції" можуть загрожувати режиму російського диктатора Володимира Путіна

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звернули увагу на звинувачення з боку члена пов'язаного з Кремлем дискусійного клубу "Валдай", російського політолога Олексія Мухіна на адресу Пригожина щодо переслідування політичних цілей у Росії, які ставлять під загрозу сили його найманців у Бахмуті.

Так, Мухін прокоментував саркастичну заяву Пригожина від 11 березня про те, що він балотуватиметься на президентських виборах в Україні в 2024 році, і заявив у своєму telegram-каналі, що російська громадськість почала інтерпретувати заяву Пригожина як оголошення про те, що він балотуватиметься на виборах президента РФ, які також заплановані на 2024 рік.

Російський політолог також риторично запитав, чи повідомляв Пригожин Путіну про свої "президентські амбіції". Мухін стверджував, що подання Пригожиним себе як "командира" ПВК Вагнера "безпосередньо впливає на планування та управління бойовими діями штурмових загонів".

Також він заявив, що Пригожин є "перспективним політиком", який шукає "цапів-відбувайлів", щоб звинуватити у високих втратах особового складу вагнерівців в ході наступу на Бахмут.

Мухін зауважив, що всі знають, що уряд РФ платить за війська Пригожина та їхні боєприпаси, і додав, що відмова Пригожина визнати підтримку з боку звичайних російських сил відштовхнула його від інших "польових командирів".

Політолог дійшов висновку, що Пригожин своїми діями "поставив бійців Вагнера під загрозу оточення під час очікуваної української контратаки".

Також Мухін заявив, що Пригожин тепер вимагає, щоб російські військовослужбовці "прикривали його фланги", і що військам РФ, можливо, доведеться забути про свою ворожість до Пригожина, щоб запобігти подальшим втратам Вагнера в Бахмуті.

У ISW зазначають, що напад Мухіна на Пригожина узгоджується з їхньою оцінкою від 12 березня про те, що Міноборони РФ може навмисно використовувати сили Вагнера в Бахмуті, частково для того, щоб підірвати політичні устремління Пригожина.

"Звинувачення Мухіна також підтверджують оцінку ISW про те, що Кремль і міноборони Росії можуть намагатися звинуватити Пригожина у сповільненні темпів просування в Бахмуті та великих втрат серед найманців Вагнера", - йдеться в публікації.

Так, експерти звертають увагу, що висловлювання Мухіна демонструє, як Кремль може сприймати неоднозначні заяви Пригожина та "його загрозу путінському режиму".

Раніше аналітики ISW спостерігали різку критику на адресу Пригожина з боку таких блогерів, як Ігор Гіркін, проте "заява Мухіна примітна його зв'язком із кремлівським інститутом, яким є клуб "Валдай".

Пригожин, відповідаючи на заяви Мухіна, не став згортати свою ворожу риторику щодо міноборони РФ, заявивши, що ситуація в Бахмуті залишається "дуже важкою" і що його "550 спроб" дістати боєприпаси для вагнерівців були проігноровані.

Пригожин при цьому наголосив, що військовослужбовці РФ привозять його найманцям до Бахмута від 12 до 15 машин з боєприпасами з окупованих територій у запорізькій області, а також із Донецька та Авдіївки. Він зазначив, що "між бійцями ПВК Вагнера та бійцями міноборони Росії конфлікту немає", і заявив, що впевнений, що вагнерівці і надалі отримуватимуть такі пожертвування "завдяки дружнім відносинам із цими підрозділами".

Пригожин також стверджував, що у нього встановилися відносини "з невстановленими звичайними силами" після того, як вони пережили рік "зради", і заявив, що ці сили не прикривають один із флангів Вагнера - заява, яка імітує твердження Мухіна про те, що Росармія не зацікавлена у допомозі вагнерівців.

Інші ключові висновки аналітиків ISW:

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 березня в Тегерані зустрівся з офіційними особами Ірану для розширення двосторонньої співпраці та посилення пом'якшення санкцій
  • Російські військкори продовжують спекулювати про можливий український контрнаступ на півдні України, вказуючи на те, що в російському інформаційному просторі зростає стурбованість українськими бойовими можливостями, оскільки війська РФ прив'язуються до наступальних операцій у Бахмуті
  • Законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію
  • Повідомляється, що російські військові по-різному використовують новостворені "штурмові загони" в різних тактичних ситуаціях
  • Віцепрем'єр-міністр України, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук підтвердила, що Росія незаконно депортувала 2161 українську дитину-сироту
  • Російські війська продовжували наземні атаки по всій лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна та досягли незначних успіхів на північний схід від Куп'янська та на схід від Сіверська
  • Російські війська продовжували просування в районі Бахмута, але станом на 13 березня не зуміли завершити розгортання, охопити чи оточити місто
  • Російські війська продовжували вести наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області
  • Українські війська продовжують атакувати райони східної (лівобережної) Херсонської області
  • Підпорядкування мобілізованих російських військових формуванням "Л/ДНР" викликає все більше невдоволення на окупованих частинах Луганської та Донецької областей
  • Російські окупаційні чиновники продовжують запроваджувати нові положення, щоб перешкоджати та обмежувати використання української мови в навчальних закладах
Росія
Володимир Путін
вибори президента
Вагнергейт
Читайте також:
Ров на границе Украины и Молдовы
12 березня, 2023 неділя
Санду відреагувала на появу траншей вздовж кордону з Україною
Автор Антін Борковський
12 березня, 2023 неділя
Армія Білорусі посилено готується до війни і це дуже погано, - Санніков
13 березня, 2023 понедiлок
З півночі Бахмута противник почав рухатися по трасі, яка веде до Слов'янська, - Згурець
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 40.05
    Продаж 41.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 березня
06:03
ВООЗ
У ВООЗ сподіваються оголосити про завершення пандемії COVID-19 цьогоріч
05:59
Україна Євросоюз
Євросоюз вже наступного тижня може затвердити план спільної закупівлі боєприпасів для України, - Bloomberg
05:38
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
Путін тисне на Кадирова, вимагаючи збільшити кількість чеченців на війні в Україні, - ISW
05:35
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря
04:39
Джо Байден та Сі Цзіньпін
Байден підтвердив, що матиме розмову з Сі Цзіньпіном
04:12
підводний човен
США та Велика Британія домовились забезпечити Австралію атомними підводними човнами
03:44
Олександр Лукашенко прибув до Ірану
Держдеп США вважає, що Лукашенка поїхав до Ірану в інтересах Росії
03:16
Резніков та Остін
"Порівняли нотатки на шляху до перемоги": Резніков і Остін поговорили напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"
02:48
Російські хакери
Грузія на запит ФБР передала США російського хакера
02:20
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Від 24 лютого армія РФ вбила в Україні понад 8 тисяч мирних жителів, - ООН
02:10
Дмитро Кулеба
"Вперше в історії української дипломатії": Кулеба оголосив відкритий відбір на посади послів
01:53
У США ще на рік продовжили дозвіл на перебування біженців з України
01:25
світло
У Києві та області повністю відновлено електропостачання: стабілізаційні відключення припинено
01:06
Конгрес США
Рекордні видатки з часів Другої світової: Байден скерував у конгрес оборонний бюджет на $886 млрд
00:42
Румунія
Румунія планує відновити виробництво боєприпасів
00:24
Путін та Сі Цзіньпін
"Почути Україну": США заохочують лідера Китаю поговорити з Зеленським
2023, понедiлок
13 березня
23:46
пенсія
Як оформити пенсію за кордоном: Мінсоцполітики надало роз'яснення
23:27
У Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС
Посольство РФ у Сербії стало "притулком" для висланих із країн Європи російських шпигунів, - Радио Свобода
23:23
зерновий термынал
Мінінфраструктури: пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить наявним домовленостям
22:34
Володимир Зеленський
"Все для зміцнення воїнів": Зеленський розповів, на що спрямують додаткові оборонні пів трильйона гривень
22:04
Leopard 2
Українські військові завершили навчання на танках Leopard в Іспанії
21:57
Ексклюзив
Микола Княжицький
Російська церква - загроза нацбезпеці України, тому УПЦ МП не місце в Києво-Печерській лаврі, - Княжицький
21:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія хоче захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня. Колонка Сергія Згурця
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Великі втрати в Бахмуті, РФ і Китай погрожують небезпекою, "Малоросія" в Дубаї, суд над військовими злочинами росіян. Світові ЗМІ про Україну 13 березня
20:37
Міністр економіки Сербії закликав уряд терміново запровадити санкції проти РФ за війну з Україною
20:30
Ексклюзив
Україна близька до самозабезпечення газом, - експерт у сфері енергетики Харченко
20:16
Києво-Печерська Лавра
"Ця святиня створена для всієї країни": ченці УПЦ МП заявили, що не планують виселятися з Києво-Печерської лаври
20:16
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Україна зацікавлена в розширенні "зернової угоди", - посол Василь Боднар
20:06
Ексклюзив
Маріуполь
"Влучання точно є, була детонація": Андрющенко про нові вибухи в Маріуполі
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Як "харошіє русскіє" захищають "гаманці" ймовірних наступників Путіна
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 383-го дня війни: НБУ - центробанк року, продовження санкцій проти РФ та "бавовна" у Маріуполі
19:58
Генерал-майор Віктор Ніколюк
Генерал-майора Віктора Ніколюка призначили очільником підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ
19:56
Ексклюзив
З російських в'язниць рекрутери збройних сил РФ відправляють на лінію бойових зіткнень вже і жінок, - полковник ЗСУ Селезньов
19:31
Прикордонники відбили штурм на Бахмутському напрямку й узяли в полон вагнерівця
19:22
на фото: НАБУ
З Литви екстрадували ексголову правління ДПЗКУ, підозрюваного в завданні понад $60 млн збитків
19:08
Наслідки обстрілу села на Запоріжжі 13 березня
Росіяни обстріляли село в Запорізькій області: поранено жінку, пошкоджено будинки
18:58
OPINION
Микола Княжицький
Український успіх на "Оскарі"
18:45
Ексклюзив
посівна
Голова Всеукраїнського конгресу фермерів озвучив основні проблеми посівної в Україні
18:40
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 млрд грн
18:40
Ексклюзив
Процес буде тривалим, але запровадити масштабні санкції проти Росатому вдасться, - енергетичний експерт Харченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV