У Кремлі заявили про наявність потенціалу для нарощування транзиту газу до ЄС в обхід України

Про це повідомляє РБК-Україна.



"Існують вже зараз альтернативні українському транзиту шляхи, які прекрасно працюють, які набагато більш високо технологічні, більш екологічні... Тому потенціал є, все залежить від запитів, від контрактних зобов'язань і комерційних домовленостей", - цитує видання слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.



Зазначається, що Пєсков також негативно відповів на питання про те, чи залежить нарощування поставок від запуску газопроводу "Північний потік-2".

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