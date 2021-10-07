У Кремлі заявили про наявність потенціалу для нарощування транзиту газу до ЄС в обхід України
В РФ заявили про існування альтернативних українським шляхів транзиту газу до ЄС, які "прекрасно працюють"
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Існують вже зараз альтернативні українському транзиту шляхи, які прекрасно працюють, які набагато більш високо технологічні, більш екологічні... Тому потенціал є, все залежить від запитів, від контрактних зобов'язань і комерційних домовленостей", - цитує видання слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
Зазначається, що Пєсков також негативно відповів на питання про те, чи залежить нарощування поставок від запуску газопроводу "Північний потік-2".
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