У Кривому Розі горіла 9-поверхівка. Є постраждалі

За викликом було негайно направлено чергові відділення 12-ої та 14-ої державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, розповідають "надзвичайники".

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла в трикімнатній квартирі на восьмому поверсі багатоповерхівки. Полум'я поширилось на вхідні двері оселі, тому подружжя пенсіонерів опинилися заблоковані в задимленій квартирі. Чоловік та жінка вийшли на балкон, де чекали допомоги", - зазначається у повідомленні ДСНС.



Вогнем пошкоджено домашнє майно та вхідні двері. Загальна площа пожежі склала 10 кв.м.

Внаслідок події постраждало подружжя пенсіонерів. Чоловіка 1953 року народження та жінку 1961 року народження госпіталізовано до Криворізької міської клінічної лікарні №2, з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння.

Пожежу локалізовано о 04:10 та ліквідовано о 04:15.

До місця виклику залучалося 12 бійців особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.





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