У Кривому Розі на шахті стався обвал гірської породи, є загиблий

Про це повідомляє Державна служба з питань праці.

Працівник "СВІТЕКС" виконував підрядні роботи на орт-заїзді 231 (горизонтальна штучна порожнина в гірському масиві - ред.) на території підприємства з виробництва металопродукції "АрселорМіттал Кривий Ріг". Під час роботи стався обвал гірської породи, який смертельно травмував працівника.

Інцидент стався 2 грудня.

Деталі поки невідомі. Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області створить комісію, щоб провести розслідування та з'ясувати обставини нещасного випадку.



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