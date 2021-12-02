У Кривому Розі на шахті стався обвал гірської породи, є загиблий
У Кривому Розі унаслідок обвалу гірської породи на території металургійного підприємства загинув працівник компанії "СВІТЕКС"
Про це повідомляє Державна служба з питань праці.
Працівник "СВІТЕКС" виконував підрядні роботи на орт-заїзді 231 (горизонтальна штучна порожнина в гірському масиві - ред.) на території підприємства з виробництва металопродукції "АрселорМіттал Кривий Ріг". Під час роботи стався обвал гірської породи, який смертельно травмував працівника.
Інцидент стався 2 грудня.
Деталі поки невідомі. Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області створить комісію, щоб провести розслідування та з'ясувати обставини нещасного випадку.
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