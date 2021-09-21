У Кривому Розі сталася пожежа у гуртожитку для військових

Про це передає пресслужба ДСНС.

Так, пожежа виникла 21 вересня о 07:55 ранку. Вона сталася на вулиці Ушакова Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.





Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі дев’ятиповерхого житлового будинку.





Вогнем пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 квадратних метрів.

Пожежу локалізовано о 08:11, а ліквідовано о 08:30.





До місця пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління. Про жертв чи постраждалих не повідомляли.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb