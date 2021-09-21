У Кривому Розі сталася пожежа у гуртожитку для військових
У Кривому Розі вогнеборці ліквідували пожежу в гуртожитку Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців
Про це передає пресслужба ДСНС.
Так, пожежа виникла 21 вересня о 07:55 ранку. Вона сталася на вулиці Ушакова Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.
Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі дев’ятиповерхого житлового будинку.
Вогнем пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 квадратних метрів.
Пожежу локалізовано о 08:11, а ліквідовано о 08:30.
До місця пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління. Про жертв чи постраждалих не повідомляли.
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