Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів наближених до лінії зіткнення в Куп'янському та Чугуївському районах", - пише Синєгубов.

Повідомляється, що рашисти гатили по Куп'янську, Вовчанську, Огірцевому, Новомлинську, Андріївці, Кучерівці, Лимані Першому, Вільшані, Орлянському, Кислівці, Котлярівці.

У Куп'янську обстрілами російських загарбників пошкоджено п'ять приватних домівок, постраждала інфраструктура.

Унаслідок російської атаки поранення отримала 77-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

"На лінії зіткнення тривають бої наші захисники надійно тримають свої позиції. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу далі" - наголосив голова ОВА.

Упродовж 31 грудня окупанти здійснювали артилерійські й мінометні обстріли міст та сіл Харківщини, у Куп'янську вони спричинили масштабні пожежі.