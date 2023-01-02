У Куп'янську внаслідок обстрілів російських військ пошкоджені інфраструктура й будинки: місцева жителька дістала поранення
За добу 1 січня у місті Куп'янськ Харківської області російські загарбники під час обстрілів пошкодили інфраструктуру та приватні будинки, також місцева жителька отримала поранення
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів наближених до лінії зіткнення в Куп'янському та Чугуївському районах", - пише Синєгубов.
Повідомляється, що рашисти гатили по Куп'янську, Вовчанську, Огірцевому, Новомлинську, Андріївці, Кучерівці, Лимані Першому, Вільшані, Орлянському, Кислівці, Котлярівці.
У Куп'янську обстрілами російських загарбників пошкоджено п'ять приватних домівок, постраждала інфраструктура.
Унаслідок російської атаки поранення отримала 77-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.
"На лінії зіткнення тривають бої наші захисники надійно тримають свої позиції. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу далі" - наголосив голова ОВА.
- Упродовж 31 грудня окупанти здійснювали артилерійські й мінометні обстріли міст та сіл Харківщини, у Куп'янську вони спричинили масштабні пожежі.
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