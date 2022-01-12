У Квебеку запровадять додатковий податок для невакцинованих від COVID-19

Про це повідомляє BBC.



Прем'єр-міністр Квебеку Франсуа Лего заявив, що люди, які не отримали першу дозу вакцини, повинні будуть сплатити "внесок".



Провінція, де було зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 у Канаді, зараз бореться зі сплеском захворюваності. У найбільшому місті провінції Монреалі лікарні наразі заповнені майже на 100%. У вівторок, 11 січня, Квебек зафіксував 8 710 нових випадків коронавірусу.



"На мою думку, зараз це питання справедливості для 90% населення, які принесли певні жертви. Я вважаю, що ми зобов’язані їм таким заходом", - сказав Лего.



Згідно з федеральними даними, трохи більше 85% жителів Квебеку отримали принаймні одну дозу вакцини до 1 січня 2022 року. Не вакцинувалися від коронавірусу лише 12,8% жителів провінції, але вони становлять майже половину всіх хворих у лікарнях.



З минулого тижня для покупки канабісу та алкогольних напоїв у Квебеку необхідно показати підтвердження вакцинації. Також вдруге за період пандемії діє комендантська година, яка триває з 22:00 до 05:00 щодня.



Квебек не єдиний регіон у світі, який намагається накласти штрафи на тих, хто не бажає отримати щеплення від COVID-19. Починаючи з кінця січня, греки старше 60 років зобов’язані сплачувати €100 євро за кожен місяць, коли вони залишаються невакцинованими. Сінгапур зобов’язав хворих на коронавірус пацієнтів самостійно оплачувати медичні рахунки, якщо вони не отримали щеплення.



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