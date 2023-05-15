У квітні ціни на продукти в Україні зросли найменше з початку повномасштабного вторгнення РФ, - Інститут аграрної економіки
У квітні 2023 року ціни на харчові продукти в Україні зросли на 0,3% у порівнянні з березнем - це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення
Про це заявив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (Національна академія аграрних наук України) Юрій Лупенко.
Він зазначив, що у квітні найбільше зросли ціни на м’ясо й м’ясопродукти (+3,3%) і на рибу та продукти з риби (+0,5%). Водночас знизилися ціни на яйця (-8,7%), олію соняшникову (-1,6%), фрукти (‑1,4%), молоко (-0,8%) та цукор (-0,3%). На рівні березневих залишилися ціни на хліб і хлібопродукти та масло. Ціни на овочі у квітні зросли на 0,3%.
Загалом у квітні 2023 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,2% у порівнянні з березнем цього року - це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення. Також, найнижчим є зростання споживчих цін і у річному вимірі: проти квітня 2022 року вони зросли на 17,9%,
За словами Лупенка, сповільнення темпів зростання цін на споживчому ринку тривало з листопада 2022 року по березень 2023 року, коли вони зросли на 1,5% проти попереднього місяця. Однак у квітні ці темпи впали майже до мінімуму.
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