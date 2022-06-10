Про це інформує перша леді України Олена Зеленська.

За її даними, у лавах ЗСУ наразі служать 37 тис. жінок. З них уже понад 1 тисяч стали командирками.



"Я не можу говорити про війну мовою статистики й цифр. За ними втрачаються долі. У нас уже є справжні символи нашої війни. Це Оксана, медсестра з Лисичанська. Вона продовжувала ходити на роботу й допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, потрапивши на ворожу міну. Оксана – символ жаги до життя й непереборної сили любові. Ліза Чернишенко з Попасної. Їй усього 15. Вона з вогнепальними пораненнями сіла за кермо й вивезла в безпечне місце чотирьох поранених! Ліза – символ нашої безстрашної молоді. Тетяна Близняк, яка годує донечку в київському метро, що перетворилося на бомбосховище. Це фото назвали "Українська мадонна". Тетяна – символ нашого материнства. І таких прикладів – безліч", - повідомила Олена Зеленська під час онлайн-виступу на міжнародній конференції "Жінки у конфліктах", що відбулася в Брюсселі.



Також Зеленська повідомила, що жінки складають більша частину усіх медиків країни. Крім того, близько 50% українських підприємців – також жінки.



"Є таке популярне питання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя", - зазначила пані Зеленська.

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