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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

У лікарнях Донеччини буває до двохсот пацієнтів за добу, – Ірина Рибінкіна

Христина Парубій
14 жовтня, 2023 субота
10:12
Війна з Росією Ірина Рибінкіна

Голова фонду Smart medical aid Ірина Рибінкіна розповіла, що в регіоні зараз цивільна та військова медицина дуже поєднані. У фонді намагаються прифронтові лікарні повністю забезпечити необхідним обладнанням та навчити персонал

Про це Ірина Рибінкіна розповіла у програмі "Війна і волонтери", ведучої "Еспресо".

"Росіяни обстрілюють цивільні лікарні та медиків. Це така психологічна тактика, яку вони використовували в Сирії та в інших війнах, – каже Ірина Рибінкіна. – З початку повномасштабного вторгнення ми не лише привозили багато медичної допомоги в лікарні і почали навчати медиків. Також дивилися в чому є потреба. Те, що відбувається в лікарнях у зоні зіткнення – це великий масштаб. До нас приходить багато запитів на ту чи іншу апаратуру. І завжди у нас запитання, а чи вмієте ви нею користуватися? Іноді запити приходять на одне, а ми починаємо спілкуватися з лікарнею, і з'ясовуємо, що потрібно зовсім інше. До прикладу, до нас нещодавно звернулися за каретою швидкої допомоги для одного з підрозділів, ми почали спілкуватися і виявилося, що їм потрібно обладнати повністю їх первинно-хірургічну групу. Нарахували мінімальне обладнання на шість мільйонів гривень. Тому що все, що у них  є в наявності – два наркозних апарати. Але їм дали завдання розгорнути цю первинно-хірургічну групу".

За словами Ірини Рибінкіної у лікарнях Донеччини поєднана цивільна та військова медицини. 

"У будь-якій цивільній лікарні є первинна хірургічна група, є система створення стабілізаційних пунктів, – продовжує Ірина Рибінкіна. – Це може бути будь-який підвал, де створюють мініопераційну, щоб було недалеко від зони зіткнення, аби пацієнту можна було надати допомогу і проаналізувати, які є ушкодження. Далі сформовані великі збірні стабпункти, сформовані мобільні військові лікарні, які стоять в зоні евакуації. У них відбувається основна робота по стабілізації пацієнта, звідки далі їх евакуюють по Україні. Потік залежить від того, що відбувається. Може бути два пацієнти, може бути 200 пацієнтів за добу. Тому вони завжди є напоготові і завжди є в роботі". 



 
Здоров'я
Донеччина
волонтери і війна
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