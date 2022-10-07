У Лимані та Святогірську почали процес ексгумації та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації
У Лимані правоохоронці досліджують два місця поховання та невдовзі приступлять до процесу ексгумації
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі відомо про два місця поховання в Лимані. В одному з них – близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, там поховані цивільні.
На іншій ділянці – братська могила. У ній, за оперативними даними, можуть бути поховані і військові, і цивільні. Зараз правоохоронці досліджують ці місця, встановлюють точну кількість поховань і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.
У Святогірську на міському кладовищі перепоховали 21 тіло – цивільних, які загинули під час окупації. Усі тіла ідентифіковані. Поки тривали бої за місто й окупація, загиблих закопували просто на вулицях і подвір'ях.
"Прошу всіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей і причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів", – зазначив Павло Кириленко.
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