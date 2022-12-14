У Лисичанську вибухають будинки через витоки газу, окупанти не готові до зими, - Гайдай
Через відсутність готовності окупантів до опалювального сезону в Луганській області у захопленому Лисичанську вибухають будинки через витоки газу
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Еспресо.
"На окупованій території ситуація важка, особливо там, де проходила активна фаза бойових дій. Я давно вже казав, що окупанти не зможуть виконати свої обіцянки щодо газу, електрики, води. Так воно і сталось", - сказав він.
За словами Гайдая, росіяни десь іноді підключають або електрику, або газ.
"Ми бачимо наслідки. У Лисичанську вибухають будинки, бо відбувається багато витоків газу. Що стосується електрики, зараз буде мінусова температура, люди почнуть підключати опалення електричне і це все просто погорить. Зроблено все ненадійно. Тому ми бачимо вантажівки, які привозять дрова у дев'ятиповерхові будинки", - підсумував очільник ОВА.
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