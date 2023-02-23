Про це пише видання My London.

Зазначається, що акцію протесту організувала група активістів "Led by Donkeys" на честь річниці вторгнення РФ до України.

"Завтра буде перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну. Всупереч тому, що стверджує російський диктатор і його апологети, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Наявність великого українського прапора біля його посольства в Лондоні нагадає йому про це", - йдеться у заяві.

Активісти заявили, що аби створити прапор, вони розклали вздовж дороги 170 літрів жовтої та блакитної фарб, після чого автівки рознесли фарбу по дорозі.

Активісти додали, що це "фарба високого стандарту, нетоксична, без розчинників, екологічна, та швидковисихаюча, призначена для стріт-арту".

Поліція Лондона затримала трьох чоловіків та одну жінку за підозрою у пошкодженні автомагістралі.