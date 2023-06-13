У Луврі презентували 5 унікальних ікон з київського музею Ханенків
У Луврі 13 червня відкрилася виставка "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві"
Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.
На виставці презентують 5 із 16 творів, привезених до Франції з України.
Зокрема, відвідувачі виставки зможуть побачити чотири ікони на дереві VI та VII століть – Святий Іоанн Хреститель, Богородиця з Дитям, Святі Сергій і Вакх та Святі Платон і Гликерія. Експонування цих творів у Луврі є особливою подією ще й тому, що вони належать до рідкісних ікон, які походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай і зберігаються поза межами Єгипту. Створені за технологією енкаустичного живопису (стародавня техніка малювання, в якій сполучною речовиною для фарб є віск), ці ікони є винятковими пам’ятками найдавнішого періоду в історії іконопису.
Фото: mkip.gov.ua
Ще одна ікона з мікромозаїки із зображенням Святого Миколая належить до періоду Візантійської імперії кінця XIII – початку XIV століття. Вона є зразком делікатної техніки, яку майстерні Константинополя (сучасний Стамбул, Туреччина) почали застосовувати у другій половині XII століття. Дотепер збереглося лише близько 50 екземплярів, серед яких два – в Луврі.
"Окрім експонування, всі шедеври сакрального мистецтва стануть об’єктом поглибленого вивчення та наукового аналізу. Міжнародний комітет, що складатиметься з українських науковців та міжнародних фахівців у цій царині, супроводжуватиме дослідження", – зазначили в Мінкульті.
На церемонії відкриття виставки була присутня в.о. директорки Музею Ханенків Юлія Ваганова. Вона зазначила, що проєкт співпраці з Лувром базується на спільному дослідницькому і науковому інтересі двох інституцій, підтримці та професійній експертизі.
Фото: mkip.gov.ua
"Презентовані твори є частиною української спадщини і пам’ятками візантійського мистецтва світового значення. Нещодавно Лувр розпочав велику роботу щодо створення відділу візантійського мистецтва, проводить і актуалізує існуючі дослідження. Твори з колекції Ханенків є одними з перших в цій програмі спільних досліджень", – зазначила Ваганова.
- Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків – одна з найбільш значущих українських установ, присвячена світовій історії мистецтва. Тут зберігається близько 25 тисяч творів античного, візантійського, європейського та азійського мистецтв.
- 7 червня стало відомо, що Лувр тимчасово зберігатиме 16 творів мистецтва з України, серед яких дорогоцінні 1500-річні візантійські ікони з київського музею Ханенків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 39.8Продаж 40.55
- Актуальне
- Важливе