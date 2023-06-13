Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

На виставці презентують 5 із 16 творів, привезених до Франції з України.

Зокрема, відвідувачі виставки зможуть побачити чотири ікони на дереві VI та VII століть – Святий Іоанн Хреститель, Богородиця з Дитям, Святі Сергій і Вакх та Святі Платон і Гликерія. Експонування цих творів у Луврі є особливою подією ще й тому, що вони належать до рідкісних ікон, які походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай і зберігаються поза межами Єгипту. Створені за технологією енкаустичного живопису (стародавня техніка малювання, в якій сполучною речовиною для фарб є віск), ці ікони є винятковими пам’ятками найдавнішого періоду в історії іконопису.

Фото: mkip.gov.ua

Ще одна ікона з мікромозаїки із зображенням Святого Миколая належить до періоду Візантійської імперії кінця XIII – початку XIV століття. Вона є зразком делікатної техніки, яку майстерні Константинополя (сучасний Стамбул, Туреччина) почали застосовувати у другій половині XII століття. Дотепер збереглося лише близько 50 екземплярів, серед яких два – в Луврі.

"Окрім експонування, всі шедеври сакрального мистецтва стануть об’єктом поглибленого вивчення та наукового аналізу. Міжнародний комітет, що складатиметься з українських науковців та міжнародних фахівців у цій царині, супроводжуватиме дослідження", – зазначили в Мінкульті.

На церемонії відкриття виставки була присутня в.о. директорки Музею Ханенків Юлія Ваганова. Вона зазначила, що проєкт співпраці з Лувром базується на спільному дослідницькому і науковому інтересі двох інституцій, підтримці та професійній експертизі.

Фото: mkip.gov.ua

"Презентовані твори є частиною української спадщини і пам’ятками візантійського мистецтва світового значення. Нещодавно Лувр розпочав велику роботу щодо створення відділу візантійського мистецтва, проводить і актуалізує існуючі дослідження. Твори з колекції Ханенків є одними з перших в цій програмі спільних досліджень", – зазначила Ваганова.