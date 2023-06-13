Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура У Луврі презентували 5 унікальних ікон з київського музею Ханенків

У Луврі презентували 5 унікальних ікон з київського музею Ханенків

13 червня, 2023 вiвторок
20:02
Культура

У Луврі 13 червня відкрилася виставка "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві"

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

На виставці презентують 5 із 16 творів, привезених до Франції з України. 

Зокрема, відвідувачі виставки зможуть побачити чотири ікони на дереві VI та VII століть – Святий Іоанн Хреститель, Богородиця з Дитям, Святі Сергій і Вакх та Святі Платон і Гликерія. Експонування цих творів у Луврі є особливою подією ще й тому, що вони належать до рідкісних ікон, які походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай і зберігаються поза межами Єгипту. Створені за технологією енкаустичного живопису (стародавня техніка малювання, в якій сполучною речовиною для фарб є віск), ці ікони є винятковими пам’ятками найдавнішого періоду в історії іконопису.

Фото: mkip.gov.ua

 

Ще одна ікона з мікромозаїки із зображенням Святого Миколая належить до періоду Візантійської імперії кінця XIII – початку XIV століття. Вона є зразком делікатної техніки, яку майстерні Константинополя (сучасний Стамбул, Туреччина) почали застосовувати у другій половині XII століття. Дотепер збереглося лише близько 50 екземплярів, серед яких два – в Луврі.

"Окрім експонування, всі шедеври сакрального мистецтва стануть об’єктом поглибленого вивчення та наукового аналізу. Міжнародний комітет, що складатиметься з українських науковців та міжнародних фахівців у цій царині, супроводжуватиме дослідження", – зазначили в Мінкульті.

На церемонії відкриття виставки була присутня в.о. директорки Музею Ханенків Юлія Ваганова. Вона зазначила, що проєкт співпраці з Лувром базується на спільному дослідницькому і науковому інтересі двох інституцій, підтримці та професійній експертизі. 

Фото: mkip.gov.ua

 

"Презентовані твори є частиною української спадщини і пам’ятками візантійського мистецтва світового значення. Нещодавно Лувр розпочав велику роботу щодо створення відділу візантійського мистецтва, проводить і актуалізує існуючі дослідження. Твори з колекції Ханенків є одними з перших в цій програмі спільних досліджень", – зазначила Ваганова.

  • Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків – одна з найбільш значущих українських установ, присвячена світовій історії мистецтва. Тут зберігається близько 25 тисяч творів античного, візантійського, європейського та азійського мистецтв. 
  • 7 червня стало відомо, що Лувр тимчасово зберігатиме 16 творів мистецтва з України, серед яких дорогоцінні 1500-річні візантійські ікони з київського музею Ханенків. 

 
Читайте також:
Сільвіо Берлусконі
Автор Тетяна Яворська
12 червня, 2023 понедiлок
Помер колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі. Як це позначиться на Україні та Росії
Соломія Бобровська
12 червня, 2023 понедiлок
"Може обернутися проблемою": нардепка Бобровська про передачу Угорщині українських полонених з РФ
Завод Титан
12 червня, 2023 понедiлок
Унаслідок підриву Каховської ГЕС порушені процеси на заводі "Кримський титан", ворог готує евакуацію, - ГУР
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
13 червня
20:13
Disney
"Аватар 5" у 2031-му та нові "Зоряні війни": Disney оновив графік виходу майбутніх фільмів
20:08
Ексклюзив
ЗАЕС
На ЗАЕС є свердловини, які зможуть забезпечувати рівень води для охолодження, - ексміністр енергетики Плачков
20:04
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Не то
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 475-го дня війни: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а США передадуть нові бронемашини і ракети для HIMARS
19:38
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
У Голій Пристані на Херсонщині окупанти змушують місцевих на камеру дякувати МНС РФ за "евакуацію", — Генштаб
19:24
На фото: гурт The Beatles
Пол Маккартні створив "останню платівку Beatles" за допомогою штучного інтелекту
19:19
Оновлено
Італійські бронемашини MLS SHIELD
ППО, бронетехніка та боєприпаси: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
19:09
Києво-Печерська лавра
Суд відмовив УПЦ МП у праві здійснювати літургії у Києво-Печерській лаврі
19:04
Путін Гаага
Путін заявив, що РФ думає над виходом із зернової угоди
19:03
Ексклюзив
Олег Дунда
Протягом року російської церкви в Україні не буде, - нардеп Дунда
18:42
Кадиров
Кадиров заявив, що чеченський підрозділ "Ахмат" боротиметься з "диверсантами" в Бєлгородській області
18:29
ЗМІ Франції
У Франції викрили дезінформаційну кампанію РФ: фейкові новини публікували начебто від імені відомих ЗМІ
18:21
путін
Путін висловив жаль через те, що підрив Каховської ГЕС начебто зірвав наступ ЗСУ на цьому напрямку
18:07
OPINION
Оксана Маркарова
Про "акулу" і Голодомор
17:56
карантин, помаранчева зона
Кабмін готується до завершення COVID-карантину в Україні: що зміниться
17:28
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Жодного випадку холери в Україні на сьогодні не виявлено, моніторинг триває щодня, - головний санітарний лікар Кузін
17:27
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах розповіли, чим загрожують розміщені в Брянській області ракетні комплекси "Бал"
17:24
Мавка. Лісова пісня
"Мавка" за майже чотири місяці в українському прокаті зібрала понад 150 млн грн
17:20
кадирівці
Росіяни переміщують чеченські загони "Ахмат" під Мар'їнку, - речник Сил оборони Таврійського напрямку
17:07
Засідання Генасамблеї ООН
ООН планує створити міжнародний орган для спостереження за штучним інтелектом
16:57
Ексклюзив
Валерій Чалий
Модель "ми даємо зброю Україні, а ви стримуєте Росію" нам не підходить, - дипломат Чалий
16:56
Євген Пригожин
Пригожин заявив данським журналістам, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні
16:54
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Новим прем'єр-міністром Румунії став Марчел Чолаку
16:44
Оновлено
ООН
ООН заявила про готовність відвідати лівобережжя Херсонщини, але Росія не надає гарантій безпеки
16:43
Ексклюзив
Європарламент
У Європарламенті вважають, що перемовини щодо вступу України до ЄС можуть початися восени, - джерела
16:30
Робоча група погодилась підвищита виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям, чекаємо голосування в сесійній залі, - Геращенко
16:27
Оновлено
Генерал армії РФ Сергій Горячев
"Інформація уточнюється": в ЗСУ прокоментували ліквідацію російського генерала Горячева
16:24
Хільда Бессі
Шеф-кухарка з Нігерії встановила світовий рекорд: готувала близько 100 годин поспіль
16:23
путін
Путін підписав закон про денонсацію РФ договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
16:14
Маріуполь
День звільнення Маріуполя: 9 років тому полк "Азов" разом з іншими спецпризначенцями звільнили місто від ворога
16:03
OPINION
Володимир Горбач
Напад на Чорновола: хто з дорослих у кімнаті?
15:57
Ексклюзив
російські війська окупанти
Російські війська не встигають забезпечити сталу логістику своїх сил і засобів на різних ділянках фронту, - військовий експерт Селезньов
15:56
Ексклюзив
окупанти
Окупанти вперше рухаються через Маріуполь з Бердянська, а не навпаки, - радник міського голови Андрющенко
15:50
море біля Одеси
У морі біля Одеси солоність води знизилася майже втричі, а забрудненість зросла
15:49
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Росіяни почали рідше застосовувати "калібри", - Гуменюк
15:45
Партнерський матеріал
Шанс на Перемогу: волонтери Фонду Slots City у травні передали допомогу армії на рекордні 10 млн грн
15:36
Міноборони поставило "на озброєння" нові моделі бронежилетів та шоломів для українських захисників
Міноборони поставило "на озброєння" нові моделі бронежилетів та шоломів для українських захисників
15:13
вулкан Майон
На Філіппінах вулкан почав вивергати лаву: тисячі людей евакуювали
15:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:57
Ворог намагається повернути під контроль деокуповану Макарівку на Донеччині, - Сили оборони таврійського напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV