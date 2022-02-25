У Львові оголосили повітряну тривогу
У Львові увімкнули сирену. Оголошено повітряну тривогу
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Увага! Повітряна тривога! Важливо! Чуєте сирену – вмикайте ЗМІ та виконуйте вказівки", - сказав він.
Звук сирени Завжди означає, що потрібно негайно увімкнути один із каналів інформації. У повідомленні вам чітко скажуть, що робити. Кількість гудків сирени та їхня тривалість не мають жодного значення – на цьому наголошують надзвичайники!
Перебувати в укритті потрібно до того моменту, коли офіційні канали повідомлять, що небезпека минула.
Тільки після цього можна залишити сховище.
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