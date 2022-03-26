У Львові пролунало кілька вибухів

26 березня близько 16:30 після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно кілька вибухів. Вибухи чули жителі міста і його околиць.



Інформацію про те, що рашисти стріляли по Львову, оприлюднив мер Львова Андрій Садовий. Він попросив львів'ян залишатися в укриттях і чекати на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації.











Як поінформували через кілька хвилин у Львівській ОВА, три потужні вибухи біля Львова пролунали з боку села Кривчиці.