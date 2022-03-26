У Львові пролунало кілька вибухів
Повітряну тривогу на території області наразі не скасовано
26 березня близько 16:30 після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно кілька вибухів. Вибухи чули жителі міста і його околиць.
Інформацію про те, що рашисти стріляли по Львову, оприлюднив мер Львова Андрій Садовий. Він попросив львів'ян залишатися в укриттях і чекати на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації.
Як поінформували через кілька хвилин у Львівській ОВА, три потужні вибухи біля Львова пролунали з боку села Кривчиці.
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