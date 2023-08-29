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У Львові пройшов форум із реінтеграції ветеранів

29 серпня, 2023 вiвторок
11:55
Львів

200 учасників та понад 30 спікерів взяли участь у благодійному форумі “Незалежні”, присвяченому реінтеграції ветеранів, який пройшов 25 серпня у Львові

Форум був оганізований видання Forbes: учасники та спікери з корпоративного та державного сектору обговорили різні програми реінтеграції ветеранів, про помилки, яких слід уникати в роботі із ними та про те, як створити інклюзивне робоче середовище.

Про свій досвід розповідали представники Superhumans Center, фонду “Повернись живим” та ветеранської спільноти Veteran Hub. Участь у форумі також взяв львівський міський голова Андрій Садовий, міністерка економіки України Юлія Свириденко, заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита та заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Першим під час форуму мав слово військовослужбовець Денис Квебек із темою “Чому говорити про реінтеграцію — на часі”. За його словами, коли військові повертаються з ампутацією та травмами, то їм дуже важко без розуміння їхніх проблем.

“Чим далі, тим більше в нас буде ветеранів. Ми маємо збудувати якісну систему між цивільним сектором та військовим сектором”, – сказав він.

Далі відбулася панельна дискусія під назвою “Зона сили компаній, найкращі практики реінтеграції” у якій взяли участь представники Vodafone, Нова пошта, МХП та ДТЕК. Модерував дискусію Роман Бондар з Korn Ferry. Слідом на сцені з’явилася засновниця Veteran Hub Івона Костіна із темою “Шлях ветерана: як компаніям підтримати співробітника на будь-якому з його етапів”.

“Суспільство, на жаль, сприймає одну ту ж людину, як двох різних. Воїна і захисника в один спосіб, а ветерана в інакший. Захисник - сильний та сміливий, а ветеран - ніби слабкий та той, хто потребує допомоги”, - описала проблему Івона Костіна.

В межах форуму відбулась бесіда між Анною Адом, директоркою з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні, та Віктором Комаренком, офіцером-психологом 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Вони обговорювали як правильно розмовляти із тими, хто повернувся із фронту, як підготувати керівників та колектив до повернення ветеранів та навіщо докладати додаткових зусиль для адаптації ветеранів. 

Анна Адом зазначала, що компаніям важливо самостійно змінюватись для ветеранів. Додала вона і про те, що держава має також брати активну участь у вирішенні проблем ветеранів, розробляючи продумані стратегії. Наприклад, за словами директорки, досі невирішеними на рівні держави залишаються питання працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, у гірничодобувній галузі. Адом зазначила, що Ferrexpo активно просуває необхідність працевлаштування демобілізованих з інвалідністю на відповідні для них позиції.

Віктор Комаренко підкреслив, що ветеранів варто сприймати не як “проблемних людей, які потребують допомоги”, а радше - як людей з унікальним досвідом, які заслуговують на визнання і вдячність. Він впевнений, що ветерани цієї війни не будуть замовчувати свій досвід, на відміну від ветеранів минулих воєн.

Під час форуму також відбувся благодійний аукціон, метою якого було зібрати кошти для виготовлення жіночих бронежилетів для 5000 жінок 

Наприкінці форуму відбулось нагородження 25 українських компаній, які визнані кращими роботодавцями для ветеранів за версією Forbes. 

ЗСУ
Війна з Росією
волонтери і війна
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