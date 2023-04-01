У Львові вибухнула граната: одна людина загинула, одна – постраждала, - депутат міськради
У Шевченківському районі Львова на вулиці Замарстинівська, 150 вибухнула граната: одна людина загинула, ще одна – постраждала
Про це повідомив у п'ятницю, 31 березня, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
"Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждалі одна людина, також одна людина загинула . На місці працюють всі відповідні служби", - пише депутат ЛМР.
У дописі зазначено, що вибух відбувся о 23:10.
Місцеві пабліки пишуть, що інцидент трапився в одній з квартир багатоповерхівки.
Повідомлень від головим ОВА, мера міста чи відповідних служб поки немає.
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