Про це повідомив у п'ятницю, 31 березня, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждалі одна людина, також одна людина загинула . На місці працюють всі відповідні служби", - пише депутат ЛМР.

У дописі зазначено, що вибух відбувся о 23:10.

Місцеві пабліки пишуть, що інцидент трапився в одній з квартир багатоповерхівки.

Повідомлень від головим ОВА, мера міста чи відповідних служб поки немає.

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