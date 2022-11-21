У Макіївці горить нафтобаза окупантів через "потрапляння вибухонебезпечного предмета"
В окупованій Макіївці Донецької області з ночі горять цистерни з паливом на території нафтобази
Про це повідомляє "МНС ДНР".
Бойовики повідомляють, що причиною пожежі стало "потрапляння вибухонебезпечного предмета", через це нібито загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.
Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе