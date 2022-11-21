У Макіївці горить нафтобаза окупантів через "потрапляння вибухонебезпечного предмета"

Про це повідомляє "МНС ДНР".

Бойовики повідомляють, що причиною пожежі стало "потрапляння вибухонебезпечного предмета", через це нібито загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.

Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста.

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