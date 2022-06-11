Про це повідомило МВС у телеграмі.

"Цього тижня в неконтрольовану "сіру" зону населеного пункту (Мар'їнки, - ред.) зайшов ворожий гранатометний розрахунок. ДРГ, озброєне РПГ-7 закріпилися в одному покинутому напівзруйнованому будинку. Хоча радянський гранатомет РПГ-7 доволі примітивна зброя, та може нанести непоправних втрат", - зауважили в міністерстві.

Українські захисники від самого початку помітили захід росіян на позицію. Упродовж двох днів нацгвардійці цілодобово спостерігали за диверсантами, щоб з'ясувати їхні плани та дочекатися слушного моменту. На ранок третього дня окупанти почали облаштовувати вогневу точку на даху будинка й укріплюватися.

"Прицільним влучанням міни із 120-мм міномета мінометний взвод підпорядкування Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України блискавично зруйнував плани ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Ціль знищено. Живу силу противника знищено", - наголосили в МВС.

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