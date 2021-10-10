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У Маріуполі море на 100 м відійшло від берега

10 жовтня, 2021 неділя
07:55
Суспільство

Через те, що на пляжах міста Маріуполя Донецької області, понад тиждень дме потужний східний вітер, там суттєво оголилося дно

Суттєве зниження рівня моря особливо помітно на мілководді Лівобережної набережної, повідомляє Еспресо.TV.

Як передає MRPL.city, відповідні фото місцеві жителі постять в соцмережах.

Де раніше була вода, залишилися калюжі й сліди людей, що прогулювалися по мокрому піску.

"Користуючись такою нагодою, рятувальники очистили узбережжя", - зазначається у повідомленні.






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Маріуполь
Азовське море
новини Маріуполя
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