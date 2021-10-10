У Маріуполі море на 100 м відійшло від берега

Суттєве зниження рівня моря особливо помітно на мілководді Лівобережної набережної, повідомляє Еспресо.TV.



Як передає MRPL.city, відповідні фото місцеві жителі постять в соцмережах.



Де раніше була вода, залишилися калюжі й сліди людей, що прогулювалися по мокрому піску.



"Користуючись такою нагодою, рятувальники очистили узбережжя", - зазначається у повідомленні.













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