У Маріуполі море на 100 м відійшло від берега
Через те, що на пляжах міста Маріуполя Донецької області, понад тиждень дме потужний східний вітер, там суттєво оголилося дно
Суттєве зниження рівня моря особливо помітно на мілководді Лівобережної набережної, повідомляє Еспресо.TV.
Як передає MRPL.city, відповідні фото місцеві жителі постять в соцмережах.
Де раніше була вода, залишилися калюжі й сліди людей, що прогулювалися по мокрому піску.
"Користуючись такою нагодою, рятувальники очистили узбережжя", - зазначається у повідомленні.
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