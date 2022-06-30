У Маріуполі, де більшість жителів не мають доступу до питної води, окупанти почали мити вулиці, - радник мера
Російські загарбники збираються марнувати щоденно по декілька сотень кубометрів дефіцитної води на миття вулиць
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що від сьогодні окупаційна комендатура міста збирається витрачати щоденно по декілька сотень кубічних метрів води на миття проспекту Миру, від площі Свободи до Драматичного театру. Таким чином окупанти мають намір створити видимість "гарного життя".
"У місті, де більшість маріупольців не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. У місті, де навіть громадський душ - це знущання по 10 хв на людину. Будуть виливати тонни води саме там, де майже немає життя", - прокоментував Андрющенко.
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