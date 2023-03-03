Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"У Бердянську ворог окреслив тилову зону, де лікують поранених бійців. Всі медичні заклади зараз зайняті російськими вояками. Є повідомлення про нестачу медикаментів та хірургічних засобів для проведення операцій. У Маріуполі ворог починає потроху відсовувати свої бази, бо розуміє, що ми маємо можливість досягати до нього за допомогою дронів, або артилерії. Росіяни шукають місця, де можна перебазувати боєприпаси та склади із пальним. У Мелітополі ворог продовжує далі свою діяльність - від мародерства до примусу людей, які там проживають, отримувати російське громадянство. Тих, хто відмовляються - далі продовжують погрожувати депортацією", - розповів він.