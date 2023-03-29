У Маріуполі росіяни влаштовують для школярів "суботники", змушуючи прибирати вулиці та рвати траву, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь просто несеться назад в совок. Тепер шкільні суботники. Це коли примусом тебе замість вільного часу або навчання виганяють прибирати вулицю, рвати траву або ще щось. Ти це не робиш, але вигляд що щось відбувається - присутній. І от знову в Маріуполі тимчасово зростає покоління, яке так саме буде мати алергію на слово "суботник", - написав Андрющенко під фото зі "суботника".